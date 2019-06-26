Колобков: В расширении РПЛ нуждаются клубы, не играющие в еврокубках

Источник: РИА "Новости"

Общее собрание РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить расширение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

«Все хотят, чтобы наши игроки проводили как можно больше матчей. Игроки топовых команд играют много — и в еврокубках, и в сборных, — сказал Колобков. — Но в целом наши игроки в других командах играют меньше всех. Именно в соревновательный практике повышается класс, поэтому я считаю, что этот вопрос закономерен».