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15:53 (мск), источник: ТАСС

Колобков: В расширении РПЛ нуждаются клубы, не играющие в еврокубках

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо для клубов, не выступающих в еврокубках. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Общее собрание РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить расширение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.

«Все хотят, чтобы наши игроки проводили как можно больше матчей. Игроки топовых команд играют много — и в еврокубках, и в сборных, — сказал Колобков. — Но в целом наши игроки в других командах играют меньше всех. Именно в соревновательный практике повышается класс, поэтому я считаю, что этот вопрос закономерен».

На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.

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