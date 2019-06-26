Колобков: В расширении РПЛ нуждаются клубы, не играющие в еврокубках
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Расширение Российской
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Расширение Российской
Общее собрание РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить расширение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом РФС после анализа последствий расширения рабочей группой.
«Все хотят, чтобы наши игроки проводили как можно больше матчей. Игроки топовых команд играют много — и в еврокубках, и в сборных, — сказал Колобков. — Но в целом наши игроки в других командах играют меньше всех. Именно в соревновательный практике повышается класс, поэтому я считаю, что этот вопрос закономерен».
На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.