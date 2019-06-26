Кононов рассказал о судьбе Романьоли после перехода в «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что голкипер «Ромы» Андреа Романьоли будет заниматься со «Спартаком-2».
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что голкипер «Ромы» Андреа Романьоли будет заниматься со «Спартаком-2».
— Романьоли будет заниматься со «Спартаком-2»? Или нет?
— Непосредственно сейчас он будет заниматься в «Спартаке-2», эта позиция (вратарь — Прим. «СЭ») востребована на данный момент. (Гоша Чернов).
В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб «Пистойезе» из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.