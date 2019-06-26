Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кононов рассказал о судьбе Романьоли после перехода в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что голкипер «Ромы» Андреа Романьоли будет заниматься со «Спартаком-2».

Наверх

— Романьоли будет заниматься со «Спартаком-2»? Или нет?

— Непосредственно сейчас он будет заниматься в «Спартаке-2», эта позиция (вратарь — Прим. «СЭ») востребована на данный момент. (Гоша Чернов).

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб «Пистойезе» из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
РФС назвал 33 лучших футболистов по итогам сезона-2018/19
Русских биатлонистов отстранили. Мы можем лишиться победы в Сочи
Гинер не против команд из Белоруссии или Казахстана в РПЛ
Иранские гранды, Серия C: куда зовут на работу Массимо Карреру
МОК изменил правила выбора страны-хозяйки Олимпийских игр
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь