РФС планирует пожаловаться на Грузинскую федерацию футбола в ФИФА

Футболисты этих команд вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в футболках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.
«Сложно говорить только о ситуации с футболистами, надо говорить и о федерации Грузии. Мы считаем, они нарушили принцип юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА, федерации должны быть нейтральными к политической ситуации. Федерация Грузии это нарушила. Мы оцениваем эти действия как провокацию. Рассматриваем возможность обратиться с претензией к ФИФА.
Два игрока имеют русский паспорт. Мы надеемся, что ФИФА даст расценку их действиям, — передает слова Дюкова корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
Сама Грузинская федерация футбола отказалась наказывать футболистов, принявших участие в антироссийской акции, заявив о солидарности с игроками и их клубами.