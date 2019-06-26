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16:45 (мск), источник: Sport24

РФС планирует пожаловаться на Грузинскую федерацию футбола в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС рассматривает возможность обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) с претензией в адрес Грузинской федерации футбола. Ранее свою антироссийскую позицию выразили клубы «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави».

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Футболисты этих команд вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в футболках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.

«Сложно говорить только о ситуации с футболистами, надо говорить и о федерации Грузии. Мы считаем, они нарушили принцип юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА, федерации должны быть нейтральными к политической ситуации. Федерация Грузии это нарушила. Мы оцениваем эти действия как провокацию. Рассматриваем возможность обратиться с претензией к ФИФА.

Два игрока имеют русский паспорт. Мы надеемся, что ФИФА даст расценку их действиям, — передает слова Дюкова корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.

Сама Грузинская федерация футбола отказалась наказывать футболистов, принявших участие в антироссийской акции, заявив о солидарности с игроками и их клубами.

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