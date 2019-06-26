РФС планирует пожаловаться на Грузинскую федерацию футбола в ФИФА

«Сложно говорить только о ситуации с футболистами, надо говорить и о федерации Грузии. Мы считаем, они нарушили принцип юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА, федерации должны быть нейтральными к политической ситуации. Федерация Грузии это нарушила. Мы оцениваем эти действия как провокацию. Рассматриваем возможность обратиться с претензией к ФИФА.