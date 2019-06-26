Футболист ЦСКА Влашич восстановится от травмы к старту чемпионата России
ЛОЙПЕРСДОРФ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич восстановится от повреждения к началу чемпионата России по футболу. Об этом на
ЛОЙПЕРСДОРФ /Австрия/, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич восстановится от повреждения к началу чемпионата России по футболу. Об этом на
Влашич получил повреждение в матче сборной Хорватии на молодежном чемпионате Европы против англичан (3:3). 19 июня было объявлено, что ЦСКА выкупил права на Влашича у английского «Эвертона», игрок подписал контракт с московским клубом на пять лет.
«С Влашичем все нормально, он будет готов к началу чемпионата России. Сейчас мы ему предоставили отдых после молодежного чемпионата Европы», — сказал Гончаренко.
Ранее перелом лодыжки получил защитник армейцев Георгий Щенников. «Он выбыл из строя на 2,5−3 месяца», — отметил Гончаренко.
Чемпионат России стартует 12 июля. ЦСКА в первом туре 14 июля сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».