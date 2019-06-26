Футболист ЦСКА Влашич восстановится от травмы к старту чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Влашич получил повреждение в матче сборной Хорватии на молодежном чемпионате Европы против англичан (3:3). 19 июня было объявлено, что ЦСКА выкупил права на Влашича у английского «Эвертона», игрок подписал контракт с московским клубом на пять лет.

«С Влашичем все нормально, он будет готов к началу чемпионата России. Сейчас мы ему предоставили отдых после молодежного чемпионата Европы», — сказал Гончаренко.

Ранее перелом лодыжки получил защитник армейцев Георгий Щенников. «Он выбыл из строя на 2,5−3 месяца», — отметил Гончаренко.