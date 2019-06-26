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16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый лимит. Что об этом надо знать

Сегодня на исполкоме РФС утверждены правила ограничений на использование иностранцев в чемпионате России. Рассказываем, как это будет.

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Источник: Спорт-Экспресс

1. Меняется сам принцип лимита — он становится заявочным. То есть число легионеров ограничивается не на поле, как раньше, а в заявке клубов на сезон.

2. Заявка состоит из 25 футболистов, должно быть не более 8 иностранцев.

3. К легионерам не относятся граждане Белоруссии, что облегчает процесс комплектования средним клубам РПЛ — трансферы граждан соседней страны не так дороги, а их зарплаты невелики.

4. В проекте регламента чемпионата, который обсуждался на общем собрании клубов РПЛ, речь изначально шла о формате «8+17», но начиная сезона-2021/22. Затем временной грейд поменяли, — правила введут на год раньше, что делает задачу клубов, у которых на балансе больше 8 иностранцев, крайне непростой. За год необходимо обрубить все «хвосты» и расстаться с футболистами, которые точно не попадут в заявку на чемпионат-2020/21.

5. В проекте регламента чемпионата на сезон-2019/20 также содержится требование о включении в заявку двух доморощенных игроков. Если нет одного из них, список футболистов сокращается до 24 человек, если обоих — до 23.

6. Доморощенный по действующему регламенту — это футболист, который в возрасте от 12 лет до 21 года постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в клубе, включившим его в заявку для участия в чемпионате, или спортивной школе такого ФК.

7. По факту принят не лимит на легионеров, а анлимит на россиян: клубам предстоит найти большую группу игроков — 17, которые способны если не конкурировать, то хотя бы подменять иностранцев в плотном графике. Борьба за квалифицированных отечественных исполнителей обострится, цены на них, очевидно, вырастут.

8. Новый лимит не предусматривает временной период функционирования — судя по всему, его в какой-то момент можно пересмотреть.

9. Впервые о новом формате лимита заявлено на исполкоме РФС в декабре 2017-го (последнем, на котором присутствовал тогдашний президент Союза Виталий Мутко). Тогда комитету профессионального футбола было поручено проработать вопрос о лимите и рекомендован две схемы — «8+17» или «7+18». На заседаниях звучали и другие варианты — оставить, как есть сейчас (не более 6 легионеров на поле и без ограничения в заявке).

10. В том же поручении исполкома от декабря 2017-го отмечено введение качественных критериев по лимиту — для не менее, чем 50% процентов легионеров в заявке (то есть не менее 4). Впоследствии это требование обсуждалось лишь в определенный период времени и после появления первых идей (считать качественными критериями участие в ЧМ или ЧЕ, финалах еврокубков) тема сошла на нет.

11. Пока нет данных о том, каким будет лимит в ФНЛ. В ПФЛ легионеры запрещены. В первом дивизионе согласно директиве исполкома от декабря 2017-го, планировался заявочный принцип и не более 4 иностранцев.

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