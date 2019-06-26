Новичок «Спартака» Понсе: Россия ассоциировалась у меня с холодом и очень серьезными людьми

Источник: Sport24

«Я считаю себя работягой, всегда хочу помочь команде и с позиции нападающего постараюсь забить за «Спартак» как можно больше голов. Также отмечу, что я уважаю партнеров по команде, у меня есть спортивная агрессивность и желание всегда побеждать.

С чем у меня ассоциировалась Россия до того, как я стал игроком «Спартака»? Прежде всего это холод. Мне также говорили, что здесь очень серьезные люди, которые относятся серьезно в том числе к работе. Плюс российские команды на слуху, здесь хорошие и известные клубы.