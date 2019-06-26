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16:42 (мск), источник: Sport24

Новичок «Спартака» Понсе: Россия ассоциировалась у меня с холодом и очень серьезными людьми

Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, перешедший из «Ромы» в «Спартак», в интервью ютуб-каналу красно-белых рассказал о себе и своих представлениях о России.

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Источник: Sport24

«Я считаю себя работягой, всегда хочу помочь команде и с позиции нападающего постараюсь забить за «Спартак» как можно больше голов. Также отмечу, что я уважаю партнеров по команде, у меня есть спортивная агрессивность и желание всегда побеждать.

С чем у меня ассоциировалась Россия до того, как я стал игроком «Спартака»? Прежде всего это холод. Мне также говорили, что здесь очень серьезные люди, которые относятся серьезно в том числе к работе. Плюс российские команды на слуху, здесь хорошие и известные клубы.

В «Спартаке» мне прежде всего бросилось в глаза, что у нас очень молодая команда. Все ребята голодные, все хотят тренироваться и играть, все жаждут побед. Очень приятно удивила простота в отношениях, это для меня огромный плюс, — сказал Понсе.

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