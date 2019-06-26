Футболист ЦСКА Щенников пропустит 12 недель из-за травмы

Источник: ИТАР-ТАСС

Щенников получил повреждение на тренировке 24 июня. Сообщается, что в среду 28-летний защитник был прооперирован в Германии.

Читайте также Влашич восстановится от травмы к старту чемпионата России

Щенников является воспитанником ЦСКА, в основном составе он дебютировал в августе 2008 года.

За это время провел в составе команды 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. В составе национальной сборной России на его счету десять матчей.