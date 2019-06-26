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19:13 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Щенников пропустит 12 недель из-за травмы

ТАСС, 26 июня. Российский защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит 12 недель из-за перелома лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Щенников получил повреждение на тренировке 24 июня. Сообщается, что в среду 28-летний защитник был прооперирован в Германии.

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Щенников является воспитанником ЦСКА, в основном составе он дебютировал в августе 2008 года.

За это время провел в составе команды 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. В составе национальной сборной России на его счету десять матчей.

Щенников трижды становился чемпионом России, четыре раза — обладателем серебряных медалей национального первенства и один раз — бронзовых. Трижды он становился победителем Кубка России и четыре раза — Суперкубка.

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