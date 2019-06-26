Футболист ЦСКА Щенников пропустит 12 недель из-за травмы
ТАСС, 26 июня. Российский защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит 12 недель
ТАСС, 26 июня. Российский защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит 12 недель
Щенников получил повреждение на тренировке 24 июня. Сообщается, что в среду 28-летний защитник был прооперирован в Германии.
За это время провел в составе команды 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. В составе национальной сборной России на его счету десять матчей.
Щенников трижды становился чемпионом России, четыре раза — обладателем серебряных медалей национального первенства и один раз — бронзовых. Трижды он становился победителем Кубка России и четыре раза — Суперкубка.