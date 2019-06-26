Известный украинский арбитр будет судить в российской премьер-лиге

Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской премьер-лиге судил весной 2017 года. Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.

У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.

У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался.

— Мне предложили сделать это прилюдно — отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт, — рассказывал Жабченко в интервью «СЭ». — Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?! Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с федерацией футбола Украины.