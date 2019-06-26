Орлов: Думаю, РПЛ придет к системе закрытой американской лиги

«Гинер предложил интересную идею, конечно, речь идет о закрытости лиги, но можно в лигу получить 3−4 клуба, которые платежеспособны принимать участие в этой лиге. Это намного бы увеличило интерес к футболу. В Армении, Белоруссии и Казахстане аншлаг был бы гарантирован. В России тоже было бы интересно посмотреть на ереванский «Арарат», алматинский «Кайрат» и на минское «Динамо». Это уже похоже на закрытую американскую лигу, я не возражаю и думаю, что к этому придут. Потому что существование клубов за счет областей и городов — оно бесперспективно с точки зрения логики жизни.