Орлов: Думаю, РПЛ придет к системе закрытой американской лиги
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал идею расширения РПЛ до 18 клубов и приглашения в нее клубов из ближнего зарубежья, как предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал идею расширения РПЛ до 18 клубов и приглашения в нее клубов из ближнего зарубежья, как предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Гинер предложил интересную идею, конечно, речь идет о закрытости лиги, но можно в лигу получить 3−4 клуба, которые платежеспособны принимать участие в этой лиге. Это намного бы увеличило интерес к футболу. В Армении, Белоруссии и Казахстане аншлаг был бы гарантирован. В России тоже было бы интересно посмотреть на ереванский «Арарат», алматинский «Кайрат» и на минское «Динамо». Это уже похоже на закрытую американскую лигу, я не возражаю и думаю, что к этому придут. Потому что существование клубов за счет областей и городов — оно бесперспективно с точки зрения логики жизни.
Как можно деньги учителей и врачей платить футболистам? Да, губернатор может искать преференции, но во всяком случае идея, как КХЛ реальна. У них там уже команд за 20, закрытая лига гарантирует качественный подбор игроков, финансовые гарантии, стадион и инфраструктуру. Надо дискутировать, это интересно. Всегда нужно искать новшества и поддерживать новизну во всем, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.