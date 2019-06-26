Футболисты «Ахмата» разгромили «ДАК 1904» в товарищеском матче
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал крупную победу над словацкой командой «ДАК 1904» в товарищеском матче.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал крупную победу над словацкой командой «ДАК 1904» в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в венгерском городе Бюк, завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды, в составе которой все пять голов забил сенегальский форвард Аблай Мбенг.
Ранее «Ахмат» в рамках австрийского сбора обыграл венгерский «МОЛ Види» (2:1) и словенский «Марибор» (3:2).