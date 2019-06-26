Клуб Зайнутдинова одержал победу над московским «Спартаком» в товарищеском матче

Соперником команды был московский «Спартак». Клубы встретились на УТС в Австрии и «Ростов» одержал победу во встрече со счетом 2:0 — отличились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов.

Зайнутдинов же в этой встрече учасиие не принимал, так как и ранее в первом товарищеском матче. Он пропустил старт сборов своей команды и, как ожидается, должен находиться в ее расположении уже в Австрии. В рамках этого УТС у «Ростова» запланировано еще три матча.