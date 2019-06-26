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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Зайнутдинова одержал победу над московским «Спартаком» в товарищеском матче

Российский футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, провел второй контрольный матч в межсезонье, сообщают Vesti.kz.

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Соперником команды был московский «Спартак». Клубы встретились на УТС в Австрии и «Ростов» одержал победу во встрече со счетом 2:0 — отличились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов.

Зайнутдинов же в этой встрече учасиие не принимал, так как и ранее в первом товарищеском матче. Он пропустил старт сборов своей команды и, как ожидается, должен находиться в ее расположении уже в Австрии. В рамках этого УТС у «Ростова» запланировано еще три матча.

Напомним, а «Ростов» 21-летний хавбек выступает с января этого года и провел 12 официальных игр. В июне Зайнутдинов получил мышечную травму, из-за которой не смог помочь сборной Казахстана в матчах отбора на Евро-2020 против Бельгии (0:3) и Сан-Марино. З.

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