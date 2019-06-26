В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.

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Ранее сообщалось, что «Порту» уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Видеть игрока в своём клубе желает лично главный тренер «драконов» Сержиу Консайсау.

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