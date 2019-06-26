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26 июня, источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Удинезе»: Бекао должен присоединиться к команде в июле

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино отметил, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао станет игроком итальянского клуба в июле.

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Источник: РИА "Новости"

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае, любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — приводит слова Марино Corriere dello Sport.

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Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.

Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата России (все — в стартовом составе). «Армейцы», набрав 51 очко, финишировали четвёртыми в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне столичный клуб примет участие в Лиге Европы.

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