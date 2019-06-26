Спортивный директор «Удинезе»: Бекао должен присоединиться к команде в июле

Источник: РИА "Новости"

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае, любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — приводит слова Марино Corriere dello Sport.

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Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.