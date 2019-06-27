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12:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в екатеринбургский «Урал».

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Источник: Спорт РИА Новости

Панюков в августе перешел в «Урал» из «Зенита» на правах аренды. В чемпионате России 24-летний нападающий провел 21 матч и забил шесть голов, в Кубке России на его счету один гол в пяти играх. В составе «Урала» Панюков дошел до финала Кубка России.

Отмечается, что по условиям соглашения между клубами «сине-бело-голубые» сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

«Зенит» благодарит Андрея Панюкова за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды, — говорится в сообщении чемпионов России.

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