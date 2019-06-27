Колобков назвал новый лимит на легионеров в РПЛ прогрессивным решением
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый лимит на легионеров в Российской
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый лимит на легионеров в Российской
Исполком Российского футбольного союза в среду утвердил лимит в формате «8+17» с сезона-2020/21 — клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в
«Стимулирование игроков — система 8 плюс 17, это прогрессивное решение, — сказал Колобков. — Но по закону федерация должна это представить, а министерство будет это утверждать. Мы вчера это обсуждали в очередной раз. На исполкоме РФС было принято решение».
«К чемпионату мира ограничение легионеров сработало. Сейчас, если анализировать этот лимит и тот, что был, это не ослабление — это ужесточение лимита. Если проанализировать, клубы имели в заявке по 11−12 игроков, на роль центрального защитника претендовала
«Сейчас восемь иностранных