Чемпионату России не нужны иностранные клубы. Почему идея Гинера не сработает

Источник: РИА "Новости"

Российский футбол радует свежими решениями.

Не успели мы отойти от планов по расширению РПЛ и программного интервью Леонида Федуна, уставшего тащить на себе «Спартак», как была озвучена новая идея — включить в российскую лигу команды из-за рубежа. Озвучил ее президент ЦСКА Евгения Гинер, предложивший превратить РПЛ в чемпионат Таможенного союза — с клубами из «дружественных» Армении, Белоруссии и Казахстана.

Вы правильно пишете: если поднять пару клубов ФНЛ, начнется не пойми что. Но есть «Арарат» Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть «Кайрат», «Астана», минское «Динамо». Клубы, частные клубы, где есть хозяева. Чтобы расширять лигу, нужны клубы, которые пришли не просто для того, чтобы это сделать. Евгений Гинер Президент ЦСКА

Российскому футболу как будто скучно наедине с собой — он все время хочет с кем-то объединиться. Придуманный в 1993-м Кубок Содружества просуществовал больше 20 лет, подарив зрителям несколько ностальгических битв «Спартака» и киевского «Динамо». Но чем дальше уходил в закат Советский Союз, тем больше турнир чах — трудно поддерживать ностальгию, когда в Кубке играют парни, толком СССР не заставшие.

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Потом возникла идея объединения с чемпионатом Украины, активно продвигаемая Валерием Газзаевым. Она воплотилась в красочных презентациях и паре межсезонных турниров, но события 2014-го сделали дальнейшую футбольную интеграцию невозможной.

И вот — новый, интересный, но не слишком реалистичный проект.

Главный вопрос — какая у зарубежных клубов мотивация идтив чемпионат России? Футбол — не хоккей, где еврокубки отсутствуют в принципе, а международные лиги по типу КХЛ их заменяют. В футболе клубам, не имеющим амбиций «Реала» или «Барсы», разумнее играть у себя дома, бороться за Лигу чемпионов и зарабатывать какие-никакие, но призовые.

В той же Армении в еврокубки выходят четыре клуба из девяти: один — в ЛЧ, три — в Лигу Европы. И расходы на содержание команд в разы меньше. При этом стоимость состава любого из «кандидатов» на вступление в РПЛ — что в Армении, что в Белоруссии, что в Казахстане — ниже, чем у едва избежавшей вылета «Уфы». В случае с «Араратом» и минским «Динамо» эта разница и вовсе огромна — 5,6 и 9 млн евро против 28 млн. В Армении вся высшая лига стоит €32 млн!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzL0IbZBgQd/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzL0IbZBgQd/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzL0IbZBgQd/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Ararat-Armenia (@fc_ararat_armenia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-26T19:24:32+00:00">26 Июн 2019 в 12:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что получат эти команды, если (ну, представим) согласятся войти в РПЛ? Пять-шесть домашних матчей с топовыми российскими клубами, полтора десятка дальних выездов, необходимость резко увеличить бюджет — и неясные европейские перспективы. Тот же БАТЭ помнит игры с «Баварией» и «Барселоной», а с «Арсеналом» он вообще играет каждую осень. Как объяснить белорусскому гранду, что конкурентов у него теперь в три раза больше?

РПЛ — не самая коммерчески привлекательная лига, чтобы туда было выгодно идти условным «Кайрату» или «Астане», добровольно лишившись почти гарантированных квот в еврокубках. Это еще не говоря про множественные организационные и юридические моменты. Дмитрий Васильев Бывший гендиректор «Астаны»

Организационные моменты — это, к примеру, обмен между лигами. Что делать, если приглашенный клуб внезапно займет последнее место? Та же КХЛ — это закрытый чемпионат, который можно покинуть только по собственному желанию. А тут? Менять одну команду на другую? Но ведь идея Гинера в том, чтобы пригласить частные клубы —достаточно сильные и финансово устойчивые. А их на территории Содружества не так уж много.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByN0zTxIlwD/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByN0zTxIlwD/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByN0zTxIlwD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольны клуб БАТЭ Барысаў (@fcbate)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-02T17:37:28+00:00">2 Июн 2019 в 10:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А легионеры? Что делать с ними, распространять лимит «8+17» на соседние страны? Белорусы в РПЛ перестанут считаться легионерами уже в следующем сезоне, а вот на армян и казахстанцев это не распространяется. Как они должны формировать составы? Нет сомнений, впрочем, что при необходимости этот вопрос будет решен. Тут уже не спорт, а политика.

Решить вопрос с транспортными расходами будет сложнее: клубы, привыкшие летать в пределах своих стран, узнают совсем другие расстояния. А у московских клубов благодаря возможномувступлению в лигу «Кайрата» появится уникальная возможность побывать на краю Средней Азии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByqA_mRC93s/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByqA_mRC93s/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByqA_mRC93s/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб Динамо Минск (@fcdinamominsk)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-13T16:22:44+00:00">13 Июн 2019 в 9:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое главное — как все это оформить юридически? Открытый чемпионат России? Континентальная футбольная лига? Любые разговоры о Суперлигах и межнациональных чемпионатах вызывают у ФИФА и УЕФА зуд и напоминают о стремлении европейских грандов к самоопределению. Рассчитывать на понимание здесь не приходится. Если прецедент и случится, то не сейчас.

Делясь революционной идеей, Гинер привел в пример клубы из Уэльса, играющие в чемпионате Англии. Но там все это обусловлено историческими особенностями.

Собственного чемпионата у валлийцев не было до 1992 года — из-за логистических трудностей (большую часть территории Уэльса составляют леса и горы) им было проще рубиться с соседями, чем друг с другом. А отдельная лига была создана лишь для того, чтобы избежать давления со стороны ФИФА — в Уэльсе очень не хотели терять независимость и объединяться с другими частями Соединенного Королевства в одну футбольную ассоциацию.

Но и после этого лучшие валлийские клубы предпочли остаться в Англии — в надежде дорваться до АПЛ и заработать столько, что хватит на всю жизнь. Их отлучили от Кубка Уэльса, но размен, сами понимаете, был неравнозначный. «Кардифф» и «Суонси» знали на что шли.

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Клубы из Армении, Белоруссии и Казахстана — не знают. Так что единственный выход — повышать привлекательность РПЛ. Ни для кого-то, а для себя самих. Ничего страшного, если у нас в лиге не будет гостей. Матчи «Краснодара» и «Зенита» тоже могут быть классными — мы это знаем. Нужно, чтобы таких матчей было больше.