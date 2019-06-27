Чемпионату России не нужны иностранные клубы. Почему идея Гинера не сработает
Наша лига может быть крутой и без помощи соседей.
Наша лига может быть крутой и без помощи соседей.
Российский футбол радует свежими решениями.
Не успели мы отойти от планов по расширению РПЛ и программного интервью Леонида Федуна, уставшего тащить на себе «Спартак», как была озвучена новая идея — включить в российскую лигу команды
Вы правильно пишете: если поднять пару клубов ФНЛ, начнется не пойми что. Но есть «Арарат» Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть «Кайрат», «Астана», минское «Динамо». Клубы, частные клубы, где есть хозяева. Чтобы расширять лигу, нужны клубы, которые пришли не просто для того, чтобы это сделать.
Российскому футболу как будто скучно наедине с собой — он все время хочет с
Потом возникла идея объединения с чемпионатом Украины, активно продвигаемая Валерием Газзаевым. Она воплотилась в красочных презентациях и паре межсезонных турниров, но события 2014-го сделали дальнейшую футбольную интеграцию невозможной.
И вот — новый, интересный, но не слишком реалистичный проект.
Главный вопрос — какая у зарубежных клубов мотивация идтив чемпионат России? Футбол — не хоккей, где еврокубки отсутствуют в принципе, а международные лиги по типу КХЛ их заменяют. В футболе клубам, не имеющим амбиций «Реала» или «Барсы», разумнее играть у себя дома, бороться за Лигу чемпионов и зарабатывать
В той же Армении в еврокубки выходят четыре клуба из девяти: один — в ЛЧ, три — в Лигу Европы. И расходы на содержание команд в разы меньше. При этом стоимость состава любого из «кандидатов» на вступление в РПЛ — что в Армении, что в Белоруссии, что в Казахстане — ниже, чем у едва избежавшей вылета «Уфы». В случае с «Араратом» и минским «Динамо» эта разница и вовсе огромна — 5,6 и 9 млн евро против 28 млн. В Армении вся высшая лига стоит €32 млн!
Что получат эти команды, если (ну, представим) согласятся войти в РПЛ?
РПЛ — не самая коммерчески привлекательная лига, чтобы туда было выгодно идти условным «Кайрату» или «Астане», добровольно лишившись почти гарантированных квот в еврокубках. Это еще не говоря про множественные организационные и юридические моменты.
Организационные моменты — это, к примеру, обмен между лигами. Что делать, если приглашенный клуб внезапно займет последнее место? Та же КХЛ — это закрытый чемпионат, который можно покинуть только по собственному желанию. А тут? Менять одну команду на другую? Но ведь идея Гинера в том, чтобы пригласить частные клубы —достаточно сильные и финансово устойчивые. А их на территории Содружества не так уж много.
А легионеры? Что делать с ними, распространять лимит «8+17» на соседние страны? Белорусы в РПЛ перестанут считаться легионерами уже в следующем сезоне, а вот на армян и казахстанцев это не распространяется. Как они должны формировать составы? Нет сомнений, впрочем, что при необходимости этот вопрос будет решен. Тут уже не спорт, а политика.
Решить вопрос с транспортными расходами будет сложнее: клубы, привыкшие летать в пределах своих стран, узнают совсем другие расстояния. А у московских клубов благодаря возможномувступлению в лигу «Кайрата» появится уникальная возможность побывать на краю Средней Азии.
Но самое главное — как все это оформить юридически? Открытый чемпионат России? Континентальная футбольная лига? Любые разговоры о Суперлигах и межнациональных чемпионатах вызывают у ФИФА и УЕФА зуд и напоминают о стремлении европейских грандов к самоопределению. Рассчитывать на понимание здесь не приходится. Если прецедент и случится, то не сейчас.
Делясь революционной идеей, Гинер привел в пример клубы из Уэльса, играющие в чемпионате Англии. Но там все это обусловлено историческими особенностями.
Собственного чемпионата у валлийцев не было до 1992 года —
Но и после этого лучшие валлийские клубы предпочли остаться в Англии — в надежде дорваться до АПЛ и заработать столько, что хватит на всю жизнь. Их отлучили от Кубка Уэльса, но размен, сами понимаете, был неравнозначный. «Кардифф» и «Суонси» знали на что шли.
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Клубы из Армении, Белоруссии и Казахстана — не знают. Так что единственный выход — повышать привлекательность РПЛ. Ни для
Ярослав Кулемин