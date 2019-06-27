Колобков назвал ситуацию с «Тосно» вызовом для российского футбола

Источник: РИА "Новости"

«Тосно» из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. Пермский «Амкар» в стыковых матчах сохранил за собой право сыграть в РПЛ в сезоне-2018/19, но не прошел лицензирование для выступлений в элите российского футбола и также прекратил существование.

«Закрылись два клуба — “Тосно” и “Амкар”, — сказал Колобков. — С “Тосно” странная ситуация, команда представляет один регион, играет потом в другом. Это вызов для российского футбола, и это касается не только двух клубов. Это надо решать, причем вместе с федерацией».