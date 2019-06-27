Колобков назвал ситуацию с «Тосно» вызовом для российского футбола
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг клубов «Тосно» и «Амкар», которые
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг клубов «Тосно» и «Амкар», которые
«Тосно» из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из
«Закрылись два клуба — “Тосно” и “Амкар”, — сказал Колобков. — С “Тосно” странная ситуация, команда представляет один регион, играет потом в другом. Это вызов для российского футбола, и это касается не только двух клубов. Это надо решать, причем вместе с федерацией».
«Есть финансовый fair play. Не все клубы могут выполнять такие требования в полном объеме. Это вызов, это должно решаться», — отметил министр спорта.