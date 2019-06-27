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17:48 (мск), источник: ТАСС

Колобков назвал ситуацию с «Тосно» вызовом для российского футбола

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг клубов «Тосно» и «Амкар», которые из-за финансовых проблем прекратили существование после завершения сезона-2017/18 в Российской премьер-лиге (РПЛ), является вызовом для всего российского футбола. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков на встрече со студентами на дискуссионной площадке «Валдай».

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Источник: РИА "Новости"

«Тосно» из Ленинградской области в мае выиграл Кубок России, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. Пермский «Амкар» в стыковых матчах сохранил за собой право сыграть в РПЛ в сезоне-2018/19, но не прошел лицензирование для выступлений в элите российского футбола и также прекратил существование.

«Закрылись два клуба — “Тосно” и “Амкар”, — сказал Колобков. — С “Тосно” странная ситуация, команда представляет один регион, играет потом в другом. Это вызов для российского футбола, и это касается не только двух клубов. Это надо решать, причем вместе с федерацией».

«Есть финансовый fair play. Не все клубы могут выполнять такие требования в полном объеме. Это вызов, это должно решаться», — отметил министр спорта.

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