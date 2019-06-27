Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный по делу о драках в Москве, обратился к болельщикам из СИЗО.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, осужденный по делу о драках в Москве, обратился к болельщикам из СИЗО.
«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», — говорится в письме Кокорина болельщикам, которое было предоставлено РИА Новости.
«В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу “Зенит” за врачей и отношение ко мне», — говорится в письме.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
За две драки в центре Москвы Кокорин с братом, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины).