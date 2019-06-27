Каррера назвал свое увольнение ошибкой руководства «Спартака»

«Я не чувствую себя обманутым, это футбол. Вы можете выиграть десять матчей подряд, но если в следующем году не будет результата, вас могут уволить. Но я считаю, что выбор руководства (“Спартака”) был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы поменять ситуацию и улучшить нашу позицию в турнирной таблице», — цитирует Карреру Itasportpress.it.