Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
23Сборная России на ЧМ-2018
18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каррера назвал свое увольнение ошибкой руководства «Спартака»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Итальянский специалист Массимо Каррера считает, что руководство московского футбольного клуба «Спартак» допустило ошибку, уволив его с поста главного тренера команды.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года, итальянский специалист руководил московской командой с 2016 года, завоевав титул чемпиона России в своем дебютном сезоне.

«Я не чувствую себя обманутым, это футбол. Вы можете выиграть десять матчей подряд, но если в следующем году не будет результата, вас могут уволить. Но я считаю, что выбор руководства (“Спартака”) был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы поменять ситуацию и улучшить нашу позицию в турнирной таблице», — цитирует Карреру Itasportpress.it.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Бузова предложила работу Глушакову
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в матче турнира в Австрии
Как проводит отпуск самая красивая биатлонистка мира (фото)
«Барселона» расстанется с полузащитником
Сборная России на ЧМ-2018: как это было (фото)
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника
Канадская красотка покорила русского хоккеиста (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь