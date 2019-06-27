Бывший тренер ФК «Спартак» Каррера заявил, что никогда не стал бы тренировать ЦСКА

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Итальянец привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России (2017). Сейчас 55-летний специалист взял паузу в карьере и живет в итальянском Бергамо. «Спартак» в настоящее время возглавляет российский специалист Олег Кононов.

«Я бы никогда не пошёл в ЦСКА, это исторический соперник “Спартака”, и я бы никогда не предал болельщиков клуба. Но я бы хотел вернуться в Россию и снова поработать в этой стране, потому что у меня остались прекрасные воспоминания об этой огромной нации. Там я добился хороших результатов на личном уровне. Я жду звонков, но пока со мной никто не связывался», — сказал Каррера.