Андрей Козлов подписал контракт с «Уфой»
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нападающий Андрей Козлов заключил контракт с «Уфой», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нападающий Андрей Козлов заключил контракт с «Уфой», сообщается на сайте футбольного клуба.
Сроки соглашения с 30-летним футболистом не уточняются.
Козлов в прошедшем сезоне провел 23 матча в составе «Оренбурга» и забил четыре мяча. Форвард защищал цвета «Уфы» в сезоне-2011/12, когда команда выступала в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Урал-Приволжье».
Отмечается, что Козлов уже присоединился к уфимской команде на