Андрей Козлов подписал контракт с «Уфой»

Козлов в прошедшем сезоне провел 23 матча в составе «Оренбурга» и забил четыре мяча. Форвард защищал цвета «Уфы» в сезоне-2011/12, когда команда выступала в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Урал-Приволжье».