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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Козлов подписал контракт с «Уфой»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нападающий Андрей Козлов заключил контракт с «Уфой», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Сроки соглашения с 30-летним футболистом не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Козлов в прошедшем сезоне провел 23 матча в составе «Оренбурга» и забил четыре мяча. Форвард защищал цвета «Уфы» в сезоне-2011/12, когда команда выступала в Профессиональной футбольной лиге в зоне «Урал-Приволжье».

Отмечается, что Козлов уже присоединился к уфимской команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

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