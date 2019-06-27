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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Рубина» обыграли «Мордовию» в товарищеском матче

КАЗАНЬ, 27 июн — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты казанского «Рубина» выиграли у «Мордовии» в товарищеском матче.

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Игра на базе казанской команды завершилась со счетом 4:1 (3:1) в пользу «Рубина». В его составе отличились Артур Сагитов (7-я и 12-я минуты), Вячеслав Подберезкин (18), Павел Могилевец (77).

«Рубин» 30 июня примет в товарищеской игре «Нижний Новгород».

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