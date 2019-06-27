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21:05 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 27 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 1:0 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Кубка Париматч Премьер. Турнир проходит в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Александр Мартынович (45-я минута).

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Во втором туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», а «ЦСКА» встретится со столичным «Спартаком». Обе встречи пройдут 30 июня. В среду «Ростов» выиграл у «Спартака» со счетом 2:0.

В турнире принимают участие четыре команды из Российской премьер-лиги — «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Турнир проходит по круговой системе, в сумме будет проведено шесть матчей. Согласно регламенту, за победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Турнир завершится 4 июля.

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