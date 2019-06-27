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27 июня, источник: ТАСС

Футболист Пантелеев перешел из «Спартака» в тульский «Арсенал»

ТАСС, 27 июня. Полузащитник Владислав Пантелеев, выступавший за московский футбольный клуб «Спартак», заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

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Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

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Пантелеев провел за основную команду «Спартака» два матча, за «Спартак-2» — 94 матча, забив 25 мячей. В весенней части завершившегося чемпионата России Пантелеев выступал на правах аренды за казанский «Рубин», в составе которого сыграл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в €900 тыс.

По итогам прошедшего сезона «Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России.

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