Футболист Пантелеев перешел из «Спартака» в тульский «Арсенал»

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Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

Пантелеев провел за основную команду «Спартака» два матча, за «Спартак-2» — 94 матча, забив 25 мячей. В весенней части завершившегося чемпионата России Пантелеев выступал на правах аренды за казанский «Рубин», в составе которого сыграл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в €900 тыс.