Футболист Пантелеев перешел из «Спартака» в тульский «Арсенал»
ТАСС, 27 июня. Полузащитник Владислав Пантелеев, выступавший за московский футбольный клуб «Спартак», заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает
ТАСС, 27 июня. Полузащитник Владислав Пантелеев, выступавший за московский футбольный клуб «Спартак», заключил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2021 года.
Пантелеев провел за основную команду «Спартака» два матча, за «Спартак-2» — 94 матча, забив 25 мячей. В весенней части завершившегося чемпионата России Пантелеев выступал на правах аренды за казанский «Рубин», в составе которого сыграл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в €900 тыс.
По итогам прошедшего сезона «Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России.