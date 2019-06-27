Адвокат объяснил, почему Мамаев до сих пор находится в СИЗО
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осужденного футболиста Павла Мамаева, рассказал о том, почему его клиент до сих пор находится в СИЗО.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осужденного футболиста Павла Мамаева, рассказал о том, почему его клиент до сих пор находится в СИЗО.
По словам Бушманова, в суде до сих пор нет постановления о приговоре. Именно поэтому документ никак не может попасть в СИЗО, где находится Мамаев.
«Видимо, суду сложно
Две драки, стоившие футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
За две драки в центре Москвы Александр Кокорин с братом, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины).