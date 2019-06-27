Адвокат объяснил, почему Мамаев до сих пор находится в СИЗО

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По словам Бушманова, в суде до сих пор нет постановления о приговоре. Именно поэтому документ никак не может попасть в СИЗО, где находится Мамаев.

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«Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения. А ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждем каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали», — приводит его слова RT.

Две драки, стоившие футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.