Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу
Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает
Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей тульскому «Арсеналу». Об этом сообщает
По информации источника, с просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство «Арсенала». Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей.
Также, пишет Baza, губернатор Тульской области Алексей Дюмин просит у госкорпорации «Ростех» еще 500 миллионов рублей на нужды клуба.
«Арсенал» в сезоне-2018/2019 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые в истории сыграет в Лиге Европы.
Свой путь в турнире клуб начнет со второго квалификационного раунда.
О том, что «Арсенал» получает помощь от Усманова, президент клуба Гурам Аджоев рассказывал в конце 2018 года.
Тогда он заявил, что бизнесмен оказывает поддержку тулякам на протяжении двух лет.
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