Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, с просьбой о финансовой помощи к Усманову обратилось руководство «Арсенала». Бизнесмен в ответ пообещал выделить более полумиллиарда рублей.

Также, пишет Baza, губернатор Тульской области Алексей Дюмин просит у госкорпорации «Ростех» еще 500 миллионов рублей на нужды клуба.

«Арсенал» в сезоне-2018/2019 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые в истории сыграет в Лиге Европы.

Свой путь в турнире клуб начнет со второго квалификационного раунда.

О том, что «Арсенал» получает помощь от Усманова, президент клуба Гурам Аджоев рассказывал в конце 2018 года.

Тогда он заявил, что бизнесмен оказывает поддержку тулякам на протяжении двух лет.

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