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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Арсенал» выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.

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Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.

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Ткачев выступал за «Арсенал» на правах аренды на протяжении двух последних сезонов. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей и забил пять мячей. Ткачев неоднократно признавался болельщиками «Арсенала» лучшим игроком месяца.

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