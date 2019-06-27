«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева

Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.

Ткачев выступал за «Арсенал» на правах аренды на протяжении двух последних сезонов. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей и забил пять мячей. Ткачев неоднократно признавался болельщиками «Арсенала» лучшим игроком месяца.