«Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Арсенал» выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Арсенал» выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.
Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.
Ткачев выступал за «Арсенал» на правах аренды на протяжении двух последних сезонов. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей и забил пять мячей. Ткачев неоднократно признавался болельщиками «Арсенала» лучшим игроком месяца.