Орлов: «Зенит» может продать Барриоса за 40 млн евро

Источник: Sport24

В настоящее время 25-летний футболист находится в расположении сборной Колумбии, в составе которой он стал самым точным распасовщиком на групповом этапе Кубка Америки.

«Наш полузащитник Барриос сейчас самый уважаемый футболист в СМИ в Латинской Америке. На Кубке Америки он персонально сыграл против Месси настолько хорошо! Он показал, как можно играть против Месси. Его сейчас даже могут купить миллионов за 40. Если «Зенит» захочет продавать. Позиция опорного полузащитника очень ценна.

Кстати, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака интересная политика. Он говорит: «Если Барриоса захотят приобрести и он сам захочет уйти, то пожалуйста! Что ж его тогда держать?».