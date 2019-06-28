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09:44 (мск), источник: Sport24

Орлов: «Зенит» может продать Барриоса за 40 млн евро

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» может продать полузащитника Вильмара Барриоса за 40 миллионов евро.

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Источник: Sport24

В настоящее время 25-летний футболист находится в расположении сборной Колумбии, в составе которой он стал самым точным распасовщиком на групповом этапе Кубка Америки.

«Наш полузащитник Барриос сейчас самый уважаемый футболист в СМИ в Латинской Америке. На Кубке Америки он персонально сыграл против Месси настолько хорошо! Он показал, как можно играть против Месси. Его сейчас даже могут купить миллионов за 40. Если «Зенит» захочет продавать. Позиция опорного полузащитника очень ценна.

Кстати, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака интересная политика. Он говорит: «Если Барриоса захотят приобрести и он сам захочет уйти, то пожалуйста! Что ж его тогда держать?».

Колумбийцы сейчас фавориты на Кубке Америки и могут выиграть турнир. И если Барриос продолжит так играть… Но я надеюсь, что его пока еще не купят. Он очень нужен «Зениту» и российскому футболу. У него очень высокий уровень. Глядя на Барриоса, футбольному мастерству на этой позиции обучаются и другие игроки этого амплуа, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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