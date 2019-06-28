Проверка молодежи. «Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке Париматч Премьер

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Единственная трибуна стадиона в Пёллау оказалась заполненной практически до отказа, как и в первой игре турнира между московским «Спартаком» и «Ростовом» (0:2). Снова большую часть болельщиков составили местные жители. Однако на трибунах были и российские поклонники футбола, от которых после игры не смогли уйти без автографов ни Игорь Акинфеев, ни Федор Чалов, ни Иван Обляков.

Акинфеев, как и его визави Матвей Сафонов, провел полный матч. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в первом тайме выставил состав, приближенный к основному. Не принимали участие во встрече только Марио Фернандес и недавно закончивший выступление на молодежном чемпионате Европы хорват Никола Влашич, подписавший в июне пятилетний контракт с клубом. У «Краснодара» не сыграли травмированные полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский, выступавший недавно за сборную Сербии Урош Спаич, а также новички команды — бразилец Кайо и голландец Тонни Вилена.

Первый тайм встречи запомнился неплохим ударом головой армейца Дмитрия Ефремова, что вызвало негодование у тренера южан Мурада Мусаева. Полузащитник ЦСКА пробил выше ворот, а вот защитник «Краснодара» Александр Мартынович под занавес стартовой половины был точнее. После подачи в штрафную он выиграл верховую борьбу и отправил мяч головой в дальний угол ворот Акинфеева. Гол Мартыновича стал единственным в матче.

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Жара может повлиять на расписание турнира

По ходу второго тайма у ЦСКА на поле появились шесть молодых игроков, среди которых был и хорватский центральный защитник Звонимир Шарлия. Он арендован армейцами на год у клуба «Славен Белупо» и должен заменить уходящего из команды бразильца Бекао. За действиями 22-летнего футболиста наблюдал его отец. «Тренер сказал, что мне нужно сразу включаться в игру, попросил делать хорошие передачи», — отметил после встречи Шарлия.

Мусаев к 60-й минуте поменял всех полевых игроков, на поле оказалось сразу восемь воспитанников клубной академии, которые помогли удержать победу. «Все видели, как мы тренировались и работали. Соперника смогли победить благодаря дисциплине. Думаю, что во втором матче турнира нам будет легче, сегодня все прошло очень тяжело», — сказал нападающий «Краснодара» Ари.

Стоит отметить, что на игру снова повлияла жара, которая не спала даже после дождя. Поэтому организаторы турнира задумываются над переносом одной из встреч воскресенья с обеденного времени на утро. В этот день «Спартак» встретится с ЦСКА, а «Краснодар» — с «Ростов».