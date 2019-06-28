«Химик-Арсенал» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Химик-Арсенал» вошел в структуру тульского «Арсенала» и стал
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Химик-Арсенал» вошел в структуру тульского «Арсенала» и стал
В прошлом сезоне новомосковский «Химик» занял седьмое место в группе «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий дивизион российского футбола).
«Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру ПФК “Арсенал” и становится
Как отмечается в сообщении, в связи с изменением статуса клуба произойдет омоложение команды, «при этом укрепление состава будет осуществляться за счет игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». «Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус
По предварительной информации, старт нового сезона в группе «Центр» ПФЛ запланирован на