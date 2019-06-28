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13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химик-Арсенал» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Химик-Арсенал» вошел в структуру тульского «Арсенала» и стал фарм-клубом «оружейников», сообщается на официальном сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне новомосковский «Химик» занял седьмое место в группе «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий дивизион российского футбола).

«Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру ПФК “Арсенал” и становится фарм-клубом “оружейников”. Юридически команда зарегистрирована как “Химик-Арсенал” (Тула), но фактически спортсмены продолжают тренироваться и выступать в Новомосковске. На данный момент в двухразовом режиме на центральном стадионе Новомосковска занимаются футболисты, защищавшие цвета “Химика” в прошедшем первенстве, а также ряд игроков, находящихся на просмотре», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в связи с изменением статуса клуба произойдет омоложение команды, «при этом укрепление состава будет осуществляться за счет игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». «Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой», — добавляется в сообщении.

По предварительной информации, старт нового сезона в группе «Центр» ПФЛ запланирован на 19—20 июля. Ожидается, что в турнире выступят 16 команд.

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