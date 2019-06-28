Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать срок в одной колонии

По его словам, туда же будут отправлены осужденные соучастники драк — Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин.



О каком исправительном учреждении идет речь — господин Максименко не сообщил.



Напомним, что осенью 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, Александром Протасовицким и Кириллом Мамаевым устроили драку в кафе в центре Москвы. В результате драки спортсмены были признаны виновными по статьям 213 УК РФ, 115 УК РФ и116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). Кокорин и Павел Мамаев приговорены году и шести месяцам колонии и к году и пяти месяцам соответственно. Протасовицкий и Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии.