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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать срок в одной колонии

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут отбывать наказание в одной колонии, если они не будут возражать. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, туда же будут отправлены осужденные соучастники драк — Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин.

О каком исправительном учреждении идет речь — господин Максименко не сообщил.

Напомним, что осенью 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, Александром Протасовицким и Кириллом Мамаевым устроили драку в кафе в центре Москвы. В результате драки спортсмены были признаны виновными по статьям 213 УК РФ, 115 УК РФ и116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). Кокорин и Павел Мамаев приговорены году и шести месяцам колонии и к году и пяти месяцам соответственно. Протасовицкий и Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии.

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