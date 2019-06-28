«Никогда не сдавайся, Фернандо». «Зенит» поддержал смертельно больного Риксена

Напомним, что сегодня, 28 июня, в Глазго состоится благотворительный вечер в честь Фернандо Риксена. В октябре 2013 года футболисту был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы.

За три года в составе «Зенита» Фернандо Риксен провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с питерцами он завоевал три трофея — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.