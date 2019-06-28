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14:28 (мск), источник: Sport24

«Никогда не сдавайся, Фернандо». «Зенит» поддержал смертельно больного Риксена

Футболисты, тренерский штаб и руководство «Зенита» в лице генерального директора Александра Медведева поддержали бывшего полузащитника сине-бело-голубых Фернандо Риксена. На сборах в Австрии питерцы развернули огромный баннер со словами поддержки.

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Источник: Sport24

«Никогда не сдавайся, Фернандо!» — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 28 июня, в Глазго состоится благотворительный вечер в честь Фернандо Риксена. В октябре 2013 года футболисту был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы.

За три года в составе «Зенита» Фернандо Риксен провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с питерцами он завоевал три трофея — Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

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