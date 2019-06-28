РФС: О госпитализации Симоняна речи не идет, он уже вернулся домой
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. О госпитализации первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) 92-летнего Никиты Симоняна речи не идет, он проходил плановое обследование и уже вернулся домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт», — сказала РИА Новости в пресс-службе союза.