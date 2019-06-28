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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: О госпитализации Симоняна речи не идет, он уже вернулся домой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. О госпитализации первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) 92-летнего Никиты Симоняна речи не идет, он проходил плановое обследование и уже вернулся домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт», — сказала РИА Новости в пресс-службе союза.

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