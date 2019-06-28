«Ливорно» выкупил Бобена у «Ростова»
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ливорно» выкупил у «Ростова» защитника Матию Бобена, сообщается на официальном сайте донской команды.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ливорно» выкупил у «Ростова» защитника Матию Бобена, сообщается на официальном сайте донской команды.
Как отмечается в сообщении, между клубами достигнута договоренность по трансферу 25-летнего футболиста.
Словенский защитник перешел в «Ростов» из словенской «Горицы» в 2017 году. Всего в составе российской команды Бобен провел девять матчей.
Во второй половине прошлого сезона словенец выступал на правах аренды за клуб серии В «Ливорно».