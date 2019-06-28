«Ливорно» выкупил Бобена у «Ростова»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, между клубами достигнута договоренность по трансферу 25-летнего футболиста.

Словенский защитник перешел в «Ростов» из словенской «Горицы» в 2017 году. Всего в составе российской команды Бобен провел девять матчей.