Джикия: ФК «Спартак» нуждается в новом костяке команды
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу «Спартак» необходимо создать новый костяк команды. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу «Спартак» необходимо создать новый костяк команды. Такое мнение в интервью ТАСС высказал защитник
По окончании сезона-2018/19 «Спартак» покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, в январе клуб расторг контракты с Александром Самедовым, Романом Еременко и Марко Петковичем.
«Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули наш клуб, поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане, — сказал Джикия. — У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из “Спартака-2”. Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься».
По итогам сезона-2018/19 Российской