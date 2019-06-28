Джикия: ФК «Спартак» нуждается в новом костяке команды

«Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно все выстраиваться. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули наш клуб, поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане, — сказал Джикия. — У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из “Спартака-2”. Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься».