Дмитрий Комбаров сообщил, что будет играть за «Крылья Советов»
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Комбаров сообщил, что будет выступать за самарские «Крылья Советов».
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Комбаров сообщил, что будет выступать за самарские «Крылья Советов».
«Моя новая команда — “Крылья Советов”. Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата», — написал 32-летний футболист на своей странице в Instagram.
В июне «Спартак» объявил, что расторг контракт с Комбаровым. Игрок находится на сборе «Крыльев» в Австрии. Самарский клуб пока официально не объявлял о подписании контракта с защитником.
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года и вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, а также выиграл Суперкубок России в июле 2017 года. Ранее Комбаров играл за московское «Динамо», за сборную России провел 47 матчей, забил два гола.