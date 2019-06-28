Дмитрий Комбаров сообщил, что будет играть за «Крылья Советов»

Источник: Спорт РИА Новости

«Моя новая команда — “Крылья Советов”. Рад приступить к работе в ней. Приложу все усилия для достижения максимального результата», — написал 32-летний футболист на своей странице в Instagram.

В июне «Спартак» объявил, что расторг контракт с Комбаровым. Игрок находится на сборе «Крыльев» в Австрии. Самарский клуб пока официально не объявлял о подписании контракта с защитником.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года и вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17, а также выиграл Суперкубок России в июле 2017 года. Ранее Комбаров играл за московское «Динамо», за сборную России провел 47 матчей, забил два гола.