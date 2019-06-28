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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России, сообщается на сайте Российской премьер лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встречи перенесены в соответствии с решением общего собрания РПЛ и по инициативе клубов, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

Таким образом, «Урал» в рамках 7-го тура сыграет с «Сочи» 26 августа в Екатеринбурге, а встреча 21-го тура между командами пройдет в Сочи.

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