«Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России, сообщается на сайте Российской премьер лиги (РПЛ).
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России, сообщается на сайте Российской премьер лиги (РПЛ).
Встречи перенесены в соответствии с решением общего собрания РПЛ и по инициативе клубов, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.
Таким образом, «Урал» в рамках 7-го тура сыграет с «Сочи» 26 августа в Екатеринбурге, а встреча 21-го тура между командами пройдет в Сочи.