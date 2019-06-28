«Урал» и «Сочи» поменялись кругами в чемпионате России по футболу

Встречи перенесены в соответствии с решением общего собрания РПЛ и по инициативе клубов, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

Таким образом, «Урал» в рамках 7-го тура сыграет с «Сочи» 26 августа в Екатеринбурге, а встреча 21-го тура между командами пройдет в Сочи.