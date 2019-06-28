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17:00 (мск), источник: Sport24

«Пытался копировать Месси. Уникальность Лео — в простоте». Первое интервью новичка «Спартака» Понсе

Об уроках Тотти, разнице между Кононовым и Бьелсой и планах по голам в России.

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Источник: Sport24

Эсекьель Понсе — первый летний трансфер «Спартака», по выражению гендиректора Томаса Цорна, исключительно выгодный: «Рома» получила за аргентинца три миллиона евро. В прошлом сезоне в составе АЕКа Понсе вторым бомбардиром чемпионата Греции.

После дебюта в составе «Спартака» на Кубке Париматч Премьер Понсе дал интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Максиму Алланазарову.

Игра головой, Кавенаги, номер

— Как оцените свой дебют в матче с «Ростовом»? Многих болельщиков впечатлило, как вы зависли в воздухе, прыгнув за мячом.
— Да, сейчас у меня получается хорошо использовать этот компонент, стараюсь его применять. Это результат упорной работы над собой и тренировок. Хотя понимаю, что всегда есть к чему стремиться и куда расти.

Сам матч — лишь часть подготовки к сезону, но это не значит, что мы не хотели выиграть. Рассчитываем сделать это в двух оставшихся встречах.

— Какие варианты кроме «Спартака» у вас были?
— Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.

— Советовались с кем-то из бывших аргентинцев «Спартака» о трансфере?
— Ни с кем не общался. Но знаю, что в «Спартаке» играл Фернандо Кавенаги — великолепный форвард!

— Кавенаги, Майдана, Рохо — у всех них в «Спартаке» был 19-й номер. Эта цифра что-то значит для аргентинцев?
— Я об этом не знал. В моем случае это дата рождения сына. Можете считать это магическим стечением обстоятельств.

— Как насчет забить 19 мячей в дебютном сезоне за «Спартак»?
— Я буду только за. В прошлом сезоне мне удались 15 голов, а всегда хочется забивать больше и больше.

— Клементе Родригесу не с кем было поговорить в «Спартаке». С кем вы близки в команде и будете ли учить русский?
— Конечно, собираюсь. Это то немногое, что я могу дать «Спартаку», кроме своей игры. А поговорить всегда можно с переводчиком, ха-ха! Благодаря ему проблем у меня не будет. Вообще моя адаптация проходит хорошо.

«Рома», Тотти, соцсети

— Остаться в «Роме» шансов не было?
— В «Роме» мне сразу сказали, что я должен искать новый клуб. С новым главным тренером я даже не разговаривал. Счастлив, что оказался в «Спартаке».

— «Рома» когда-то боролась за вас с «Тоттенхэмом», вы принадлежали ей четыре года, но так и не провели ни одной игры. Почему?
— Когда только приходил в «Рому» и провел там немного времени, тренер (в 2015-м — Руди Гарсия — Sport24) сказал, что не видит меня в составе, и предложил уйти в аренду. Я, конечно, согласился: нужно было играть, а не сидеть в запасе. Несколько сезонов я провел в арендах, но только последний стал для меня по-настоящему успешным.

— Согласны, что, если бы не травма «крестов», «Рома» относилась бы к вам иначе?
— Допускаю. Это было, кажется, в 2016-м, когда я насовсем переехал из Аргентины. Еще совсем молодой, 18 лет. Пока адаптировался к стране и команде, случилась эта тяжелая травма. Долго восстанавливался. И все равно не жалею об этом: благодаря стечению обстоятельств я оказался в «Спартаке».

— «Когда 20-летний попадает в первую команду, сразу получает больше подписчиков в инстаграме, чем Месси. Когда вижу, как они ведут прямые трансляции из раздевалки, хочется двинуть им в зубы бейсбольной битой». Знаете, кто из легенд «Ромы» так сказал?
— Нет. Такое действительно иногда происходит, и кому-то не нравится подобное поведение. А кто?

— Де Росси. Вас ведь тоже нет ни в одной из соцсетей. Что-то конкретное сподвигло удалить аккаунты?
— Понимаю Даниэле, но никаких неприятных случаев не было. Просто в один момент так решил и нисколько об этом не жалею. Появилось больше свободного времени, которое я теперь провожу с пользой, уделяю время семье.

— Для вас имеет значение, кто кому поставил лайк или как ведет себя в сторис после поражений? Есть что-то неприемлемое в соцсетях?
— Нет. С одной стороны хорошо, что социальные сети существуют. Люди могут видеть жизнь игроков, следить за ними. Но если говорить обо мне, есть другие способы со мной связаться и что-то обсудить.

— Де Росси и Тотти восхищали?

— Эти люди и есть «Рома»! Живые легенды, с ними ассоциируется клуб. Они управляют всеми процессами в раздевалке. Если возникают какие-то конфликты, Даниэле и Франческо сразу входят в курс дела и решают сложные вопросы. Они любят клуб, это проявляется во всем.

— Удивило, с каким скандалом Тотти покинул «Рому»?
— В курсе этой ситуации, но не знаю подробностей. Когда игроки как Тотти — олицетворение клуба — покидают его, невозможно сдержать эмоций. Хочу пожелать удачи Тотти в дальнейшем, он имел право на любой выбор.

— Андрей Семенов играл против «Ромы» за «Терек» и говорил, что запах парфюма Тотти было слышно на другом конце поля. Чем Франческо запомнился вам?
— Больше всего запомнился сам его образ, насколько это целостный человек. Когда он тренировался, все было настолько органично, что нельзя было не поразиться. В раздевалке Франческо вел себя достаточно скромно и спокойно.

Я очень многому научился у него. Человек достиг абсолютно всего в футболе, но несмотря на это всегда остается на земле, самим собой. Никакой короны, звездности у него нет.

— Знакомы с еще одним футболистом «Ромы» Андреа Романьоли, который также перешел в «Спартак»?
— Да, он играл во второй команде «Ромы», но привлекался к работе с первой. Очень хороший парень. Надеюсь, сможет помочь «Спартаку» в будущем.

Кононов, Бьелса, фанаты

— Каким увидели Олега Кононова?
— Мне нравится работать с главным тренером, видно, чего он хочет. Идеи Кононова вполне доступны, стараемся воплотить их. Надеюсь, его видение футбола поможет «Спартаку» побеждать и получать удовольствие от игры. А значит, и фанаты будут довольны.

— В России Олега Кононова считают самым тихим и интеллигентным тренером. Заметили это?
— Конечно, да. Его спокойствие передается футболистам. Но это спокойствие обманчиво: на самом деле у него есть стержень. Кононов может быть тихим снаружи, но внутри может гореть огонь, незаметный для остальных.

— Кто самый безумный тренер в вашей карьере? Наверняка Марсело Бьелса в «Лилле», который хотел видеть вас и в «Лидсе».
— За импульсивностью Бьелсы скрывается огромный талант убеждения. Марсело своими экстравагантными поступками может убедить любого футболиста в том, что он должен делать. В итоге вся команда верит Бьелсе и делает то, что ему нужно.

Марсело серьезно повлиял на мой профессиональный рост. Всегда учил: нужно работать на все сто процентов независимо от задания. Конечно, дар убеждения Марсело изменил меня, и теперь эти уроки всегда со мной.

— Вы раскрылись в Греции, но в чемпионатах посильнее — Испания, Франция — почти не забивали. Что мешало?
— В АЕКе сказался накопленный опыт. Основной фактор — доверие тренера и товарищей по команде. Надеюсь, так же все сложится в «Спартаке».

— Где самые горячие фанаты, в Греции или Аргентине?
— Мне уже хочется увидеть вживую болельщиков «Спартака»! Для аргентинцев боление — что-то особенное, там живут футболом так, что не передать словами.

— Во многом из-за давления трибун «Спартак» покинул его капитан. Вы готовы к такой атмосфере?
— Безусловно. У каждого человека есть свое мнение, и право на это мнение не отнимешь. Фанаты «Спартака» здесь не исключение. Для меня имеют значение только подготовка к игре и сами 90 минут на поле. Стараюсь проводить их так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза болельщикам.

Месси, Кубок Америки, Лига чемпионов

— Вы родом из Росарио. Насколько велик там культ Месси и что он значит лично для вас?
— Месси — одно сплошное восхищение, национальный символ. Он добрался до таких высот, которые почти ни для кого больше не достижимы. Горжусь тем, что он мой земляк, что играл в моей первой команде, «Ньюэллс».

Лео — пример для всех. Он делает то, что все потом стараются скопировать. И я тоже пытался, но мало кому под силу приблизиться к уровню Месси. Сейчас, наблюдая матчи «Барсы», я пытаюсь вникнуть в ту простоту, с которой Лео даются голы. В этом его уникальность. Знаю, что меня сравнивали с Тевесом и Батистутой, на них я тоже ориентировался.

— Следите за Месси на Кубке Америки? Даже с учетом победы над Катаром игра Аргентины разочаровывает.
Кому-то нравится, как сейчас выглядит Аргентина, кому-то нет. Но мы в четвертьфинале, и это факт. За турниром слежу. Жаль, что не видел матчи из-за разницы во времени, в Европе это физически почти невозможно! Но утром после матчей тут же ищу обзоры, слежу за обсуждениями. Может, с Венесуэлой получится?

Было бы очень обидно, если Месси так ничего и не выиграет со сборной. Отношение Лео к работе, страсть, которую он излучает, должна быть вознаграждена. Сейчас для этого есть хороший шанс: уверен, Аргентина поборется за Копу.

— Вы играли в молодежке с Лаутаро Мартинесом, который сейчас забивает за Аргентину. Почему у вас пока не получается повторить его путь и что нужно, чтобы тоже выходить в одной команде с Месси?
— Мечтаю о том, что когда-то тоже получу приглашение в сборную. Чтобы это наконец случилось, могу делать только одно: упорно, стиснув зубы, работать. Так долго, как понадобится.

— Против кого было тяжелее играть в Лиге чемпионов — может, де Лигт или Боатенг?
— Так трудно выбрать! Все настолько хороши, что кого-то выделить сложно. Прошлый сезон и в том числе ЛЧ дали мне очень многое. Было трудно взламывать оборону «Аякса», «Баварии» или «Бенфики». Буду делать все, чтобы вернуться в ЛЧ вместе со «Спартаком». К этому турниру многие идут всю жизнь.

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