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00:37 (мск), источник: Известия

Двойное дерби: российские клубы бьются за кубок в Австрии

В очередном туре ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» — с «Ростовом».

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Источник: Известия

В небольшом австрийском городке Пёллау продолжают выяснять отношения четыре российских клуба — участники турнира «Кубок Париматч Премьер». После первого тура лидирует «Ростов». Но уже в воскресенье, когда пройдут два матча, все может измениться.

Как всё начиналось

В дебютной игре турнира «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0). Дончане открыли счет на первых минутах матча усилиями Дмитрия Полоза. Любопытно, что на данный момент нападающий еще даже не принадлежит команде, а просто проходит с ней сборы. «Ростов» пока официально не оформил переход форварда из «Зенита». Скорее всего, в ближайшее время все формальности уладят.

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— Полоз — не тот футболист, которого нужно просматривать, — заявил «Известиям» бывший главный тренер дончан Сергей Балахнин. — Он хорошо всем известен, уже выступал за «Ростов» и, уверен, что Валерий Карпин отлично осведомлен о возможностях нападающего. Вопрос только в том, действительно ли это лучший вариант для команды и готов ли клуб к таким финансовым расходам.

После получаса игры «Ростов» увеличил преимущество. Гол забил еще один новичок команды Александр Саплинов. Вообще в первом тайме команда Валерия Карпина выглядела гораздо острее оппонента. Во второй половине игры «Спартак» забрал инициативу, но забить так и не смог.

— «Спартак» в первом матче не впечатлил, — добавил «Известиям» Балахнин. — «Ростов» показал свою игру и большую часть времени был более убедителен. При этом нужно делать скидку на то, что каждый из таймов команды отыграли по сути разными составами.

В другой игре «Краснодар» противостоял ЦСКА. В первом тайме армейцы действовали опасно. «Горожанам» удалось сохранить ворота в неприкосновенности только благодаря реакции и мастерству своего голкипера Матвея Сафонова. А перед самым перерывом капитан «быков» Александр Мартынович вывел свою команду вперед после углового. Во второй половине игры результативных действий не было.

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— «Краснодар» работает по определенным лекалам, — отметил «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Клуб всегда старается играть в зрелищный футбол и подбирает под эту задачу соответствующих футболистов. Летом команду покинул важный игрок Маурисио Перейра, но в матче с ЦСКА мы впервые увидели новичка команды Юнеса Намли. Понятно, что он еще очень далек от своей оптимальной физической формы, но этот футболист точно вписывается в философию «Краснодара». Уверен, новые игроки позволят «горожанам» продолжать придерживаться заданного курса в развитии. В целом и кубанцы, и армейцы пока только набирают форму, но уже видно их поступательное движение.

Не в родных стенах

Лидеры турнирной таблицы сойдутся друг с другом во втором туре. Встреча «Ростова» и «Краснодара» впервые состоится за пределами России. «Горожанам» не удается обыграть «Ростов» с марта 2018 года. А в феврале нынешнего года дончане выбили «Краснодар» из четвертьфинала Кубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

— До старта чемпионата России остается совсем мало времени, — резюмировал «Известиям» Сергей Балахнин. — Поэтому можно предположить, что уже во второй игре австрийского турнира «Ростов» и «Краснодар» минимум первый тайм, а может быть и больше, проведут в оптимальных составах. Все-таки командам пора обретать игровые кондиции.

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Также второй тур порадует самой громкой вывеской всего турнира. В Пёллау состоится столичное дерби ЦСКА — «Спартак». Безусловно, от этого матча не стоит ждать такого же накала, как в официальных играх. Но все-таки встречи главных антагонистов отечественного футбола всегда получаются особенными.

— Совершенно не важно, какой статус у матча — товарищеский или официальный, — заявил «Известиям» экс-полузащитник армейцев Эльвер Рахимич. — Дерби между ЦСКА и «Спартаком» всегда принципиальны. Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику. Конечно, мне крайне приятно наблюдать за молодыми игроками ЦСКА. Надеюсь, они получат хороший опыт.

Заключительный тур пройдёт 3 и 4 июля. В среду ЦСКА сыграет с «Ростовом», а в четверг «Спартак» сойдётся с «Краснодаром». Победитель турнира получит $100 тыс. призовых.

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