Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Отмечается, что Глушаков в субботу прибудет в Австрию, где «Ахмат» проводит учебно-тренировочный сбор.

На прошлой неделе стало известно, что Глушаков покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению. Глушаков был капитаном красно-белых.

«Летнее межсезонье в футболе — период трансферов, — написал на своей странице в Instagram глава Чечни и почетный президент “Ахмата” Рамзан Кадыров. — Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб “Ахмат” известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач».

В прошедшем сезоне футболист провел за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе красно-белых он сыграл 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России. «Спартак» в прошедшем сезоне занял пятое место в чемпионате России. В сезоне-2019/20 красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.