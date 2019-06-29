Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
ТАСС, 29 июня. Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщает
ТАСС, 29 июня. Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщает
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Отмечается, что Глушаков в субботу прибудет в Австрию, где «Ахмат» проводит
На прошлой неделе стало известно, что Глушаков покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению. Глушаков был капитаном
«Летнее межсезонье в футболе — период трансферов, — написал на своей странице в Instagram глава Чечни и почетный президент “Ахмата” Рамзан Кадыров. — Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб “Ахмат” известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач».
В прошедшем сезоне футболист провел за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе
До «Спартака» Глушаков выступал за московские клубы «Ника», «Локомотив», ростовский СКА и иркутскую «Звезду». В составе сборной России полузащитник провел 57 матчей, в которых забил пять голов.