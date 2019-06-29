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11:21 (мск), источник: ТАСС

Кредиторская задолженность ФК «Ростов» увеличилась

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общий объем кредиторской задолженности футбольного клуба «Ростов» увеличился. Об этом ТАСС рассказал в субботу президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что объем долгов клуба из Ростова-на-Дону составляет порядка 300 млн рублей.

«Общий объем кредиторской задолженности клуба увеличился. Но нужно понимать, что это не только текущие операционные долги, но и задолженности прошлых сезонов — 2015/16 и 2016/17. Всплывают новые долги, ряд из которых мы не признаем и оспариваем в судебном порядке», — сказал Арутюнянц.

В конце мая газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что несколько тренеров, работавших в «Ростове», когда главным тренером команды был Курбан Бердыев, обратились в клуб с требованием выплатить им финансовую неустойку. Также компания «Агроком Холдинг» подала иск в арбитраж на клуб с требованием выплатить ей 134 млн рублей.

«У нас есть разногласия по суммам задолженностей, которые также решаются в судебном порядке», — подчеркнул Арутюнянц.

«Ростов» в чемпионате России сезона-2018/19 занял девятое место.

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