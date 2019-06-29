«Хочу, чтобы Артем играл лучше Роналду». Азмун признается в любви Дзюбе

Источник: Sport24

Корреспондент Sport24 Владимир Колос поговорил с иранским бомбардиром на сборе «Зенита» в Австрии. Сердар Азмун рассказал:

как изменилась его жизнь после переезда в Питер;

чем крут Артем Дзюба;

правда ли, что Сердару в команде нужен еще один иранец;

какую музыку любит Шатов и он сам.

— В «Ростове» и «Рубине» вы практически не давали интервью, сейчас — уже четвертое интервью за полгода. Почему?

— В первую очередь хочу поблагодарить всех журналистов, многие из которых — мои друзья, и выразить им мое почтение. Я их всех уважаю. Но я не любитель давать интервью. Когда мне было 18 лет, меня в уже хорошо знали Иране и я часто давал интервью. Но, начав общаться с Курбаном Бердыевым, услышал от него одну фразу об общении с медиа: «Твое главное предназначение — хорошо играть в футбол». Для меня это было очень полезным.

Но при переходе в «Зенит» я понимал, что это большой клуб. И на мне лежит дополнительная ответственность. В России много журналистов, которые интересуются «Зенитом». Понимаю, что интервью — часть моей работы. Поэтому стараюсь по возможности чаще общаться с журналистами.

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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sardar_azmoun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> IAmSardar</a> (@sardar_azmoun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-28T17:20:33+00:00">28 Апр 2019 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После переезда в Петербург ваша жизнь изменилась в бытовом плане?

— Конечно, в Санкт-Петербурге очень любят футбол. Здесь куча болельщиков. Но, если честно, мне не важно, узнают меня на улицах или не узнают. Главное, чтобы я добросовестно выполнял свою работу и приносил нашим болельщикам радость. Они замечательные: всегда относятся ко мне с почтением и уважением. И я всегда буду отвечать им взаимностью.

— Артем Дзюба не может спокойно пообедать в городе, не сделав при этом 10−15 селфи с болельщиками. У вас та же проблема?

— Популярность Артема — полностью его заслуга. Он достоин этого. Его уважают и любят. Дзюба много сделал и для «Зенита», и для сборной России. Даже не пытаюсь себя с ним сравнивать, не жду такого же отношения ко мне.

Но надо понимать, что чем больше нас любят, тем большего от нас ждут. Соответственно, однажды может наступить обратная реакция. И мы должны быть к этому готовы. У меня в жизни был такой момент, когда меня сначала любили, а потом все изменилось. Это обратная сторона медали.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvrtvccB0pn/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvrtvccB0pn/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvrtvccB0pn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I scored for my people who suffered from flood?? please be strong, we will go through this together ♥️?? این گل تقدیم به هموطنای گلم مخصوصا ترکمن صحرام که میدونم چقدر دارن ‌زجر میکشن ، شما ها را من میدونم از قبل همیشه مظلوم بودین و هستین ????من همیشه دوس دارم کاری کنم که باعث خندتون بشه و بدونین از صمیم قلب دوستون دارم❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sardar_azmoun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> IAmSardar</a> (@sardar_azmoun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-31T18:38:48+00:00">31 Мар 2019 в 11:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ваш первый матч за «Зенит» против «Фенербахче» даже не был похож на дебют. Как удалось так быстро влиться в команду?

— «Зенит» — большая команда. И чтобы в ней адаптироваться, нужно время. Я исключением не стал. Но моя адаптация прошла проще, так как многих ребят я знал раньше. И играл с ними — с Дзюбой, с Оздоевым, с Нобоа, с Ерохиным. На тренировках старался побыстрее налаживать новые связи и качественно делать свою работу. Но игра с «Фенербахче» — это уже история. Надо стараться думать о будущем.

— Говорят, Семак как тренер многое взял у Бердыева. Можете провести параллели?

— Я в принципе не люблю сравнения — что футболистов, что тренеров. Например, когда Дзюба забивает, его сравнивают с бывшими великими игроками сборной России и Советского Союза. Меня тоже сравнивают с разными футболистами.

А Сергей Богданович у Бердыева играл. И это естественно, что человек берет тренерский опыт у тех, с кем он работал. У Семака огромный опыт — и жизненный, и игровой. Он выступал в сильных командах, был капитаном. То, что Сергей Богданович стал чемпионом, говорит о его большом потенциале. Не важно, перенял он что-то или нет. Важно, что Семак умеет и чего достиг.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv_McfzlSVf/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv_McfzlSVf/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv_McfzlSVf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Немного не хватило для победы. Никто и не обещал, что будет легко. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Ребята молодцы – заслужили небольшой отдых. Готовимся к следующему матчу. dressed by @suitsupply</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Семак Сергей</a> (@sergey_bogdanovich_semak) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-08T08:12:40+00:00">8 Апр 2019 в 1:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— С вами на поле «Зенит» не проигрывает. Планируете продолжить эту традицию в новом сезоне?

— Я против того, чтобы так считали. Это глупость. У нас есть великолепные защитники, полузащитники и нападающие. И, самое главное, — прекрасный тренер, который нас постоянно учит. И в тактическом плане, и в эмоциональном.

Мне кажется неправильным говорить: «Когда Сердар на поле, мы не проигрываем». У нас очень сильные защитники — с них все начинается. Я нападающий, а они — защита и стена «Зенита».

— Весной у вас были проблемы с реализацией выходов один на один…

— Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Когда смотрю по телевизору, например, матч «Реал» — «Барселона», тоже могу сказать: «Почему ты туда пас отдал?!» Очень сложно спрогнозировать, что произойдет на поле. Те, кто находятся вне поля, не видят футбол так, как мы видим его изнутри. Поэтому такое случается. Нужно просто делать свою работу хорошо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bwq4Ymdhick/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bwq4Ymdhick/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sardar_azmoun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> IAmSardar</a> (@sardar_azmoun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-25T07:23:58+00:00">25 Апр 2019 в 12:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Перед матчами разбираете игру вратарей соперника?

— Сидеть и анализировать игру того или иного вратаря — такого нет. Но против многих из них я уже играл и знаком с их стилем. Знаю слабые и сильные стороны.

Вообще для любого футболиста самые сложные моменты — это пенальти и выходы один на один. Потому что время очень ограниченно и ты испытываешь давление со всех сторон. Нужно принять единственно правильно решение. Иногда это получается, иногда — нет. Но, повторю, анализом игры вратарей я не занимался. Хотя что-то нам, конечно, подсказывали.

— Ходили слухи, что вам гораздо комфортнее, если в команде есть еще один иранец. В «Рубине» это был Реза Шекари, в «Ростове» — Саид Эзатоллахи. В «Зенит» сватали Милада Мохаммади. Сколько в этом правды?

— Нет, для меня это вообще не важно.

— «Зенит» выкладывал видео, где вы поете песню Iowa про маршрутку. Что еще из русской эстрады любите?

— Нравятся Лена Темникова и Zivert. Тимати? Не-е-ет, если только некоторые песни. У нас его Шатов любит!

— Какая музыка звучит у вас наушниках, когда вы едете на матч?

— Туркменские песни.

— Что лучше — хет-трик или решающий гол на последней минуте?

— Для меня важнее успех команды.

— Победа в Лиге чемпионов или победа на чемпионате мира со сборной Ирана?

— Сейчас чемпионство сборной Ирана практически невозможно. Но я выберу победу на чемпионате мира.

— VAR или судья в поле?

— VAR.

— Месси или Роналду?

— Оба — великие футболисты. Нельзя их сравнивать. Очень уважаю и того, и другого.

— Дзюба или Роналду?

— Это серьезный вопрос?

— Нет.

— Дзюба — мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я — моя семья тоже его очень любит. Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану.