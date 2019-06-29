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11:31 (мск), источник: Sport24

«Хочу, чтобы Артем играл лучше Роналду». Азмун признается в любви Дзюбе

И предлагает отменить офсайды.

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Источник: Sport24

Корреспондент Sport24 Владимир Колос поговорил с иранским бомбардиром на сборе «Зенита» в Австрии. Сердар Азмун рассказал:

  • как изменилась его жизнь после переезда в Питер;
  • чем крут Артем Дзюба;
  • правда ли, что Сердару в команде нужен еще один иранец;
  • какую музыку любит Шатов и он сам.

— В «Ростове» и «Рубине» вы практически не давали интервью, сейчас — уже четвертое интервью за полгода. Почему?
— В первую очередь хочу поблагодарить всех журналистов, многие из которых — мои друзья, и выразить им мое почтение. Я их всех уважаю. Но я не любитель давать интервью. Когда мне было 18 лет, меня в уже хорошо знали Иране и я часто давал интервью. Но, начав общаться с Курбаном Бердыевым, услышал от него одну фразу об общении с медиа: «Твое главное предназначение — хорошо играть в футбол». Для меня это было очень полезным.

Но при переходе в «Зенит» я понимал, что это большой клуб. И на мне лежит дополнительная ответственность. В России много журналистов, которые интересуются «Зенитом». Понимаю, что интервью — часть моей работы. Поэтому стараюсь по возможности чаще общаться с журналистами.

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— После переезда в Петербург ваша жизнь изменилась в бытовом плане?
— Конечно, в Санкт-Петербурге очень любят футбол. Здесь куча болельщиков. Но, если честно, мне не важно, узнают меня на улицах или не узнают. Главное, чтобы я добросовестно выполнял свою работу и приносил нашим болельщикам радость. Они замечательные: всегда относятся ко мне с почтением и уважением. И я всегда буду отвечать им взаимностью.

— Артем Дзюба не может спокойно пообедать в городе, не сделав при этом 10−15 селфи с болельщиками. У вас та же проблема?
— Популярность Артема — полностью его заслуга. Он достоин этого. Его уважают и любят. Дзюба много сделал и для «Зенита», и для сборной России. Даже не пытаюсь себя с ним сравнивать, не жду такого же отношения ко мне.

Но надо понимать, что чем больше нас любят, тем большего от нас ждут. Соответственно, однажды может наступить обратная реакция. И мы должны быть к этому готовы. У меня в жизни был такой момент, когда меня сначала любили, а потом все изменилось. Это обратная сторона медали.

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— Ваш первый матч за «Зенит» против «Фенербахче» даже не был похож на дебют. Как удалось так быстро влиться в команду?
— «Зенит» — большая команда. И чтобы в ней адаптироваться, нужно время. Я исключением не стал. Но моя адаптация прошла проще, так как многих ребят я знал раньше. И играл с ними — с Дзюбой, с Оздоевым, с Нобоа, с Ерохиным. На тренировках старался побыстрее налаживать новые связи и качественно делать свою работу. Но игра с «Фенербахче» — это уже история. Надо стараться думать о будущем.

— Говорят, Семак как тренер многое взял у Бердыева. Можете провести параллели?
— Я в принципе не люблю сравнения — что футболистов, что тренеров. Например, когда Дзюба забивает, его сравнивают с бывшими великими игроками сборной России и Советского Союза. Меня тоже сравнивают с разными футболистами.

А Сергей Богданович у Бердыева играл. И это естественно, что человек берет тренерский опыт у тех, с кем он работал. У Семака огромный опыт — и жизненный, и игровой. Он выступал в сильных командах, был капитаном. То, что Сергей Богданович стал чемпионом, говорит о его большом потенциале. Не важно, перенял он что-то или нет. Важно, что Семак умеет и чего достиг.

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— С вами на поле «Зенит» не проигрывает. Планируете продолжить эту традицию в новом сезоне?
— Я против того, чтобы так считали. Это глупость. У нас есть великолепные защитники, полузащитники и нападающие. И, самое главное, — прекрасный тренер, который нас постоянно учит. И в тактическом плане, и в эмоциональном.

Мне кажется неправильным говорить: «Когда Сердар на поле, мы не проигрываем». У нас очень сильные защитники — с них все начинается. Я нападающий, а они — защита и стена «Зенита».

— Весной у вас были проблемы с реализацией выходов один на один…
— Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Когда смотрю по телевизору, например, матч «Реал» — «Барселона», тоже могу сказать: «Почему ты туда пас отдал?!» Очень сложно спрогнозировать, что произойдет на поле. Те, кто находятся вне поля, не видят футбол так, как мы видим его изнутри. Поэтому такое случается. Нужно просто делать свою работу хорошо.

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— Перед матчами разбираете игру вратарей соперника?
— Сидеть и анализировать игру того или иного вратаря — такого нет. Но против многих из них я уже играл и знаком с их стилем. Знаю слабые и сильные стороны.

Вообще для любого футболиста самые сложные моменты — это пенальти и выходы один на один. Потому что время очень ограниченно и ты испытываешь давление со всех сторон. Нужно принять единственно правильно решение. Иногда это получается, иногда — нет. Но, повторю, анализом игры вратарей я не занимался. Хотя что-то нам, конечно, подсказывали.

— Ходили слухи, что вам гораздо комфортнее, если в команде есть еще один иранец. В «Рубине» это был Реза Шекари, в «Ростове» — Саид Эзатоллахи. В «Зенит» сватали Милада Мохаммади. Сколько в этом правды?
— Нет, для меня это вообще не важно.

— «Зенит» выкладывал видео, где вы поете песню Iowa про маршрутку. Что еще из русской эстрады любите?
— Нравятся Лена Темникова и Zivert. Тимати? Не-е-ет, если только некоторые песни. У нас его Шатов любит!

— Какая музыка звучит у вас наушниках, когда вы едете на матч?
— Туркменские песни.

— Что лучше — хет-трик или решающий гол на последней минуте?
— Для меня важнее успех команды.

— Победа в Лиге чемпионов или победа на чемпионате мира со сборной Ирана?
— Сейчас чемпионство сборной Ирана практически невозможно. Но я выберу победу на чемпионате мира.

— VAR или судья в поле?
— VAR.

— Месси или Роналду?
— Оба — великие футболисты. Нельзя их сравнивать. Очень уважаю и того, и другого.

— Дзюба или Роналду?
— Это серьезный вопрос?

— Нет.
— Дзюба — мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я — моя семья тоже его очень любит. Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану.

— Если бы вы могли изменить одно правило в футболе, что бы это было?
— Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!

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