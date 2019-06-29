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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердыев выиграл у «Ростова» дело по задолженности в зарплате

Палата по разрешению споров РФС стала на сторону экс-главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в его споре с клубом по задолженности, образовавшейся из-за невыплаты заработной платы.

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Источник: РИА "Новости"

Интересы 66-летнего специалиста в деле представляла компания «КлеверКонсалт».

«28 июня 2019 года, состоялось заседание Палаты по разрешению споров Российского Футбольного Союза, на котором были рассмотрены требования бывшего главного тренера ФК «Ростов», живой легенды российского футбола, Курбана Бекиевича Бердыева и членов его тренерского штаба. Суть требований заявителей сводилась к выплате им задолженностей по трудовым договорам за время работы в клубе «Ростов».

Дело было неоднозначным: всё упиралось в толкование правил применения установленного Регламентом двухгодичного срока для предъявления подобных требований, и клуб ожидаемо настаивал, что у тренеров истёк срок для рассмотрения дела в Палате разрешения споров по большей части задолженности. Однако специалисты «КлеверКонсалт», представлявшие К. Б. Бердыева и других членов его тренерского штаба, смогли, со ссылками на практику Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна, Швейцария) и основополагающие правовые принципы, убедить арбитров Палаты в обоснованности своей позиции, и в пользу К. Б. Бердыева с ФК «Ростов» была взыскана значительная сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся, — сказано в заявлении на официальном сайте «КлеверКонсалт».

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