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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Зенита» разгромили венгерский «Гонвед» в контрольном матче

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над венгерским «Гонведом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых», в составе которых голы забили Миха Мевля (21-я минута), Эрнани (74-я) и Лука Джорджевич (86-я, с пенальти).

Позже в субботу команда Сергея Семака сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

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