Футболисты «Зенита» разгромили венгерский «Гонвед» в контрольном матче
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над венгерским «Гонведом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над венгерским «Гонведом» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых», в составе которых голы забили Миха Мевля (21-я минута), Эрнани (74-я) и Лука Джорджевич (86-я, с пенальти).
Позже в субботу команда Сергея Семака сыграет с сербской «Црвеной Звездой».