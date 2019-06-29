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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков дозвонился. Туда, куда надо

Бывший капитан «Спартака» стал игроком «Ахмата». Лучший вариант, чтобы спасти карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что об этом нужно знать

Странно, что вариант с «Ахматом» обсуждали не так настойчиво, а ведь он был на поверхности. В самом деле, куда еще переходить Глушакову после адского сезона, который практически разрушил его карьеру? В «Сочи», где круглый год тусовка, казино и хинкали? В «Ростов», где под боком Миллерово с миллеровкой? Не уверен, что в этих, безусловно, достойных клубах Глушаков смог бы от всего отрешиться и сосредоточиться на футболе. Ведь в его ситуации спасти может только аскеза. Без компромиссов. В стиле Рокки Бальбоа, который готовился к бою с Иваном Драго в снежной пустыне.

Не знаю, понимал ли это сам Глушаков, но выбор он сделал правильный. Потому что в России есть только один клуб, в котором соблазны исключены полностью — «Ахмат». Холодильник с кока-колой, на фоне которого Глушаков сфотографировался с Рамзаном Кадыровым, максимально символичен. Ничего крепче в Грозном Денис не выпьет. А если попробует, то ему объяснят, что такое режим. Грозный — не Москва.

К слову, Глушаков наладил ментальную связь с «Ахматом» давно. Не раз упоминал клуб в разговорах с женой. Все обещал кому-то позвонить, и даже показывал жест болельщикам. Выходит, дозвонился.

Называя Глушакова одним из лучших полузащитников России, Кадыров, конечно, чуть-чуть преувеличил. Будем считать это частью мотивационного пряника (про кнут уже сказано). Но по сути не так уж и далеки эти слова от истины. Еще не давно, года два назад, Глушаков действительно был на своей позиции в числе сильнейших. При хорошей физике, правильном настрое и доверии тренера он давал объем, чувствовал игру, создавал и завершал моменты.

Те, кто смеется над Глушаковым, вспомните чемпионский сезон «Спартака» — Денис выступал здорово, был лидером той команды. И заслуженно вызывался в сборную. Первый мяч России на Кубке конфедераций — это ведь тоже Глушаков, хотя там и записали автогол.

«Ахмат» — середняк чемпионата. Снижение уровня конкуренции и ответственности поможет Глушакову поскорее подтянуть собственный уровень. Если хавбек качественно отработает на сборах, уже в начале сезона сможет стать ключевой фигурой в новом коллективе. И в «Ахмате» есть с кем обыграться. Иванов, Швец — хорошие полузащитники, которые в Грозном нашли свою команду.

Возможно, и Глушаков ее найдет. Наверняка некоторые болельщики «Спартака» скажут «так тебе и надо», но до Чечни их голоса просто не долетят. Перейдя в «Ахмат», бывший капитан красно-белых получил самую надежную защиту от внешнего мира, какую только можно придумать. Теперь все зависит от него.

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