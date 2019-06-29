Глушаков дозвонился. Туда, куда надо
Бывший капитан «Спартака» стал игроком «Ахмата». Лучший вариант, чтобы спасти карьеру.
Бывший капитан «Спартака» стал игроком «Ахмата». Лучший вариант, чтобы спасти карьеру.
Странно, что вариант с «Ахматом» обсуждали не так настойчиво, а ведь он был на поверхности. В самом деле, куда еще переходить Глушакову после адского сезона, который практически разрушил его карьеру? В «Сочи», где круглый год тусовка, казино и хинкали? В «Ростов», где под боком Миллерово с миллеровкой? Не уверен, что в этих, безусловно, достойных клубах Глушаков смог бы от всего отрешиться и сосредоточиться на футболе. Ведь в его ситуации спасти может только аскеза. Без компромиссов. В стиле Рокки Бальбоа, который готовился к бою с Иваном Драго в снежной пустыне.
Не знаю, понимал ли это сам Глушаков, но выбор он сделал правильный. Потому что в России есть только один клуб, в котором соблазны исключены полностью — «Ахмат». Холодильник с
К слову, Глушаков наладил ментальную связь с «Ахматом» давно. Не раз упоминал клуб в разговорах с женой. Все обещал
Называя Глушакова одним из лучших полузащитников России, Кадыров, конечно,
Те, кто смеется над Глушаковым, вспомните чемпионский сезон «Спартака» — Денис выступал здорово, был лидером той команды. И заслуженно вызывался в сборную. Первый мяч России на Кубке конфедераций — это ведь тоже Глушаков, хотя там и записали автогол.
«Ахмат» — середняк чемпионата. Снижение уровня конкуренции и ответственности поможет Глушакову поскорее подтянуть собственный уровень. Если хавбек качественно отработает на сборах, уже в начале сезона сможет стать ключевой фигурой в новом коллективе. И в «Ахмате» есть с кем обыграться. Иванов, Швец — хорошие полузащитники, которые в Грозном нашли свою команду.
Возможно, и Глушаков ее найдет. Наверняка некоторые болельщики «Спартака» скажут «так тебе и надо», но до Чечни их голоса просто не долетят. Перейдя в «Ахмат», бывший капитан