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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джорджевич снова забил за «Зенит»! В рваной футболке

В первом из двух матчей игрового дня сине-бело-голубые вторым составом разгромили венгерский «Гонвед» (3:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Товарищеский матч

«Гонвед» (Венгрия) — «Зенит» (Россия) — 0:3 (0:1).

Голы: Мевля, 21 (0:1). Эрнани, 74 (0:2). Джорджевич, 86 — с пенальти (0:3).

«Гонвед»: Лефковиц (Берла, 61), Ковач, Батик (Белометти, 51), Ловрич (Кальноки-Кис, 51. Камбер, 79), Кукоч (Узома, 51), Бано-Сабо (Хеффлер, 46), Газдаг (Хегедус, 57), Надь (Эрдейи, 79), Майер (Лукач, 30. Ципф, 61), Н`Гог (Херьецки, 41. Мутари, 68).

«Зенит»: Кержаков (Гойло, 76), Терентьев, Маммана, Мевля, Набиуллин (Мусаев, 62), Мак (Мостовой, 62), Краневиттер, Эрнани, Ерохин, Джорджевич, Заболотный (Прохин, 76).

В Австрию на сборы выезжает большая половина клубов премьер-лиги. Плюсов у страны много: комфортная погода, чистый воздух, тишина, возвышенность (труднее переносить нагрузки). Неудивительно, что здесь организовали масштабный турнир с четырьмя сильными командами РПЛ, и здесь же единственный сбор проводит «Зенит».

Правда, этим летом с погодой клубам не очень повезло — в Европе аномальная жара, в том числе в Австрии. Поэтому раннее начало игры — спасение для футболистов. Матч «Зенита» с «Гонведом» стартовал в 11 утра по венскому времени, при 26 градусах тепла. Температура все равно высокая, но не такая, как была во время предыдущей игры с «Левски» — тогда доходило до +34.

Это был последний день на единственных летних сборах «Зенита», но не последняя игра. Штаб Семака в субботу решил провести два матча двумя разными составами без вороха бесконечных замен.

На утреннюю игру Семак выставил состав, который условно можно назвать вторым: из безоговорочных футболистов основы прошлой весны в нем нет никого. Зато в него попали вернувшиеся из аренд Мевля и Джорджевич, которые стали соавторами первого гола — после подачи со «стандарта» словенец сперва попал в черногорца, а после отскока добил мяч в сетку.

«Зенит» играл строго по линейной расстановке 4−4−2 — самой популярной в прошлом сезоне. Место в воротах занял Кержаков, с которым, к слову, еще не продлен контракт — он истекает завтра. Но по первому тайму именно вратарь (он вышел с капитанской повязкой) был лучшим — Кержаков отразил три непростых удара, хотя в одном случае потерял ворота и привез необязательный угловой.

Впереди в паре действовали два рослых форварда — Джорджевич и Заболотный. Взаимодействовали они не очень: между собой почти не пасовались и в паре случаев неоправданно брали игру на себя.

А в полузащите Семак устроил круговорот: Ерохин начинал матч в центре, Эрнани — слева, Мак — справа. Затем бразилец ушел в центр, словак сменил бровку, а россиянин отправился направо. А через несколько минут конфигурация снова сменилась. «Зенит» заканчивал тайм с такой расстановкой в средней линии (слева направо): Ерохин, Краневиттер, Эрнани, Мак.

В той же конфигурации полузащита «Зенита» начала и второй тайм. И после перерыва событий стало заметно меньше — температура выросла, игроки потратили много сил за первый тайм, и зрелищность пострадала.

В середине второго тайма арбитр устроил паузу на водопой, а Семак произвел две замены — Мостовой вышел на левый фланг полузащиты вместо Мака (Ерохин вновь ушел направо), а вместо Набиуллина появился Мусаев. 20-летнего хавбека непривычно было видеть в роль левого защитника, но картины он не испортил.

Через несколько минут после краткосрочной паузы «Зенит» удвоил счет — Эрнани почти идеально пробил со штрафного и доказал, что в клубе прямые удары со «стандартов» может исполнять не только Ракицкий. Любопытно, что за день до игры на тренировке футболисты как раз практиковались в штрафных.

За четверть часа до конца Семак разменял Заболотного на юного Прохина, и «Зенит» переключился на схему 3−5−1−1. О ее эффективности говорить сложно — скорее, Семак просто хотел дать время 18-летнему защитнику. Но на финише петербуржцы сделали счет крупным — Джорджевич сперва упустил момент, в ходе которого ему порвали футболку на груди, а затем реализовал пенальти. 3:0 — не основная команда «Зенита» разгромила венгерский «Гонвед».

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