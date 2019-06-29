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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева, если они изъявят желание, как Глушаков

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб готов предложить контракты полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, которые в данный момент находятся в СИЗО и вскоре будут переведены в колонию общего режима.

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Источник: РИА "Новости"

«Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, — наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит.

Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развивать. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо", — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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