Комбаров сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Баником»
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» потерпел поражение от чешского «Баника» в товарищеском матче.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» потерпел поражение от чешского «Баника» в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Словении, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баника», единственный гол на 84-й минуте забил Дам Диоп.
Первые 30 минут игры на поле с капитанской повязкой волжской команды провел защитник Дмитрий Комбаров, который в июне покинул московский «Спартак». В пятницу Комбаров сообщил, что будет выступать за «Крылья», однако о подписании контракта клуб официально не заявлял.
Позже в субботу российская команда сыграет с хорватским «Хайдуком».