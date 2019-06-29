Комбаров сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Баником»

Встреча, состоявшаяся в Словении, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баника», единственный гол на 84-й минуте забил Дам Диоп.

Первые 30 минут игры на поле с капитанской повязкой волжской команды провел защитник Дмитрий Комбаров, который в июне покинул московский «Спартак». В пятницу Комбаров сообщил, что будет выступать за «Крылья», однако о подписании контракта клуб официально не заявлял.