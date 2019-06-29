Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

«Это платная аренда с опцией выкупа, общая сумма трансфера должна быть одной из самых больших для клуба (“Славен Белупо”) за все время», — сказал директор «Славен Белупо» Звонимир Шимунович.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 33 матча за «Славен Белупо» во всех турнирах. В 2018 году из этого же клуба в ЦСКА перешел полузащитник Кристиян Бистрович.