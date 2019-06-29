Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
20Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
16:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия перешел в московский ЦСКА на правах аренды, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Это платная аренда с опцией выкупа, общая сумма трансфера должна быть одной из самых больших для клуба (“Славен Белупо”) за все время», — сказал директор «Славен Белупо» Звонимир Шимунович.

Шарлия в сезоне-2018/19 провел 33 матча за «Славен Белупо» во всех турнирах. В 2018 году из этого же клуба в ЦСКА перешел полузащитник Кристиян Бистрович.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» в Австрии
«Рубин» официально объявил о переходе полузащитника «Оренбурга»
В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Дениса Глушакова
«Даллас» поместил российского хоккеиста на драфт отказов
Футболисты «Зенита» разгромили венгерский «Гонвед»
Биатлониста РФ дисквалифицировали из-за переписки Родченкова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь