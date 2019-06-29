В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Слухи о том, что клуб предложил полузащитнику именно эту сумму, Айдамиров назвал «чушью полной». Гендиректор «Ахмата» также рассказал, что во время переговоров Глушаков дал понять, что деньги для него вторичны и что он желает играть. Айдамиров отметил, что стороны договорились за один день.
Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за
«Ахмат» в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.